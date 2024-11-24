Трамп завершить війну на вигідних для України умовах - сенатор США

Україна вважається надзвичайно цінною країною в Європі, що може вплинути на рішення США допомогти їй у війні.

Таку думку висловив американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем у інтерв'ю каналу Fox News.

"Найбагатша країна в Європі за запасами рідкоземельних елементів — це Україна. Вартість цих рідкоземельних елементів становить від двох до семи трильйонів доларів. Україна є житницею для світу, що розвивається. 50% усієї їжі, яка постачається до Африки, надходить з України. Це надзвичайно важливо, що українці готові співпрацювати з нами, а не з росіянами. Тому в наших інтересах переконатися, що Росія не захопить цю територію", — сказав він.

Сенатор заявив, що мирна угода між Трампом і Україною принесе економічну вигоду обом сторонам. Він підкреслив, що війна пов’язана з грошима, і мир дозволить встановити взаємовигідні економічні відносини, зокрема використання українських корисних копалин.

Нагадаємо, політолог Ігор Чаленко вважає, що Дональд Трамп може діяти за двома полярними сценаріями щодо України. Він або піде на заморожування війни в Україні, або ж змінить риторику щодо Росії та допомагатиме Києву.

Читайте також: