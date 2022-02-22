Україна кваліфікує останні дії РФ як порушення територіальної цілісності — Зеленський

Президент зазначив, що відповідальність за наслідки "визнання" так званих "ЛДНР" лежить на Росії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на визнання Росією так званих "ЛДНР" на Донбасі. Глава держави наголосив, що Україна кваліфікує дії РФ як порушення суверенітету.

Про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні.

"Україна кваліфікує останні дії Росії як порушення суверенітету та територіальної цілісності нашої держави", — сказав він.

За словами президента, вся відповідальність за можливі наслідки "визнання" псевдореспублік на Донбасі лежить на політичному керівництві Росії.

"Визнання "незалежності" окупованих районів Донецької та Луганської областей може означати односторонній вихід Росії з Мінських домовленостей та ігнорування рішень у межах Норманді. Це все підриває мирні зусилля та переговорні формати", — зазначив він.

Зеленський звернув увагу, що останніми рішеннями Росія легалізує свої війська, які фактично перебували в окупованих районах Донбасу від 2014 року.

"Країна, яка вісім років підтримує війну, не може підтримувати мир, як вона це заявляє", — підсумував президент України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запевнив, що територія України залишається цілісною.

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