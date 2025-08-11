Зустріч Трампа і Путіна / © Getty Images

Реклама

Російсько-українська війна, можливо, — лише привід для зустрічі американського президента Дональда Трампа із очільником РФ Володимиром Путіним на Алясці. А причина влаштування такого саміту може бути зовсім в іншому.

Про це сказав журналіст Віталій Портников під час розмови із Вадимом Радіоновим.

«Багато політиків приписують і Трампу, і Путіну свої логічні уявлення про те, як вони мали б поводитися під час цієї зустрічі. Тому у західних лідерів таке сильне бажання побачитися з Трампом, щоб пояснити йому, як він має поводитися і яким буде, якою буде ситуація у разі, якщо він піде на якісь незручні для України та європейських країн компроміси з Путіним…», — сказав Портников.

Реклама

На думку журналіста, зустріч на Алясці може бути для Трампа не так пов’язана з російсько-українською війною, як є приводом провести саміт із Путіним, адже все вже дійшло до того, що він може провести такі перемовини, не побоюючись негативної реакції своїх союзників чи американського суспільства.

«Він зустрічається з Путіним, щоб завершити війну, бо жодних інших можливостей, окрім особистої зустрічі президентів, для того, щоб завершити війну, не залишилося. Ну а в результаті все це виглядатиме як спроба, яка не вдалася, як сказав Дональд Трамп Джей Ді Венсу. Навіть якщо нічого не вийде, ми маємо намагатися. А тим часом президенти Сполучених Штатів та Російської Федерації обговорять якісь інші теми, куди пріоритетніші для них в особистому спілкуванні, ніж російсько-українська війна», — сказав Віталій Портников.

Він пояснив свою думку ситуацією із санкціями проти РФ, які Трамп обіцяв запровадити, якщо до дня закінчення його ультимату Путін не погодиться із припиненням війни, тобто не розпочне якийсь реальний переговорний процес, який має призвести до припинення війни.

«Привід для зустрічі Трампа та Путіна — це російсько-українська війна. А причина може бути зовсім в іншому. У чому, ми, в принципі, не знаємо. Ми можемо дізнатися лише після того, як Трамп покине Овальний кабінет. І те, якщо в цьому Овальному кабінеті не залишаться такі політики, як Джей Ді Венс, який відчайдушно підтримуватиме всю цю політичну міфологію», — зазначив він.

Реклама

Нагадаємо, лідер США Дональд Трамп заявив, що потрібно провести обмін територіями. Проте Україні повернуть основні регіони. Він також розкрив позицію щодо мирної угоди, проте залишив і багато запитань.

Читайте також