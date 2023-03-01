"Україна мала б забрати Москву": експерт звернув увагу на "залізну логіку" Путіна

Недзельський вважає, що в російського диктатора є психічне захворювання і той бачить себе новим "імператором".

Президент Росії Володимир Путін часто виправдовує агресію проти України історичними мотивами, однак зважаючи на окремі періоди історії, за логікою очільника Кремля, Україна мала висунути права на Москву.

На це звернув увагу полковник запасу ЗСУ, військовий експерт Петро Недзельський в інтерв'ю виданню OBOZREVATEL.

Він уточнив, що Путін обмежується лише 300-річним періодом історії. Якби ж він пригадав події VII століття часів Юрія Довгорукого, то за такою логікою, Україна мала б висунути права на Москву.

"Він часто згадує про Катерину II, яка "300 років тому завоювала Крим і Україну назвала Малоросією". Але при цьому він забуває про засновника Москви Юрія Долгорукого. Його саркофаг стоїть у Києво-Печерській лаврі", – нагадав Недзельський.

"А це не 300 років тому, це XII століття. Отже, київські русичі заснували Москву. Тобто, за логікою Путіна, Україна має забрати Москву, чи не так? Залізна логіка", – додав військовий експерт.

Він також висловив думку, що в Путіна є ознаки психічної хвороби. Недзельський уточнив, що має на увазі "манію величі" президента РФ, який бачить себе новим "імператором" та "збирачем російських земель".

"Яка "сакральна" дата спаде йому на думку та що він захоче до неї мати – важко спрогнозувати. Тут ми знову впираємося у психіатрію. Як казали латиняни, якби в Клеопатри був коротший ніс, світ був би іншим. Так само, якби в Путіна було трохи більше мізків, світ був би іншим", – переконаний полковник.

Нагадаємо, 22 лютого на збіговиську в московських "Лужниках" Путін заявив, що зараз "точиться битва за історичні рубежі Росії". Він назвав прилеглі до РФ території "російською історичною землею", коли оголосив про вторгнення до України 2022 року. За оцінками американських аналітиків, такий імперіалістичний наратив Путіна становить загрозу для колишніх республік СРСР.

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