Україна має "карти": Зеленський несподівано відповів Трампу на головний закид щодо війни

Дональд Трамп і Володимир Зеленський / © ТСН

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Президент України Володимир Зеленський відповів на колишні закиди президента США Дональда Трампа про те, що Київ нібито не має достатньо «карт» у війні з Росією. На тлі повідомлень про успіхи Сил оборони та відвоювання частини територій глава держави заявив, що головними «картами» України від самого початку були її люди.

Про це він сказав в інтерв’ю Sky News.

«Ось що відомо про карти. У мене не було карт, але в мене були люди. І це найважливіше. Розумні люди, сміливі люди. І це наші „карти“, „карти“ України. І саме тому вони виробили усе, що нам було потрібно. Усе ще недостатньо через фінансування, через дефіцит грошей і так далі. Але ми зробили багато», — наголосив Зеленський.

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За його словами, за роки повномасштабної війни Україна змогла створити потужну технологічну перевагу, насамперед у сфері безпілотних систем.

«Тепер ми дуже сильні в безпілотниках, у цих технологіях. Ми можемо поділитися з нашими партнерами. Ми навіть можемо допомогти Близькому Сходу. І вони отримали наш досвід», — сказав президент.

Зеленський підкреслив, що значну частину українського війська сьогодні становлять люди, які прийшли до армії з цивільного сектору та принесли із собою нові знання й підходи.

«У нас так багато професійних людей, які стали воїнами, але прийшли з цивільного сектора. Абсолютно. І я думаю, що саме тому вони такі цікаві. Вони солдати з іншим бекграундом. Вони читають книги, і у них є інтернет. Навіть на передовій ми маємо це», — зазначив він.

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Президент також звернув увагу на відмінності між українським та російським суспільствами.

«Вони, Москва, вони не мають [вільного Інтернету], вони не користуються соціальними мережами в центрі своєї столиці. Ми можемо використовувати це на полі бою. Ніхто не забороняє це нашим солдатам. Вони можуть робити це, коли у них є паузи або коли вони хочуть поговорити зі своїми дітьми і так далі», — сказав глава держави.

Водночас Зеленський наголосив, що Україна готова ділитися набутим під час війни досвідом із країнами-партнерами.

«Тепер ми хочемо поділитися своїм досвідом у сфері безпеки, експертизою з усіма нашими союзниками, які допомагали нам із самого початку, і бути чесними з усіма хто хоче це отримати», — заявив президент.

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На його переконання, головним запобіжником новим війнам є демонстрація сили та готовності захищати свою державу.

«Коли ви показуєте таким божевільним людям, як росіяни, коли ви показуєте таким людям, що ви сильні, що ви можете захиститися у разі будь-яких видів атак, вони не вибирають війну. Отже, ви маєте показати, що ви дуже сильні і ви можете відповісти у разі нападів на вашу країну, на ваших людей», — підсумував Зеленський.

У цьому ж інтерв’ю президент Володимир Зеленський заявив, що Україна значно посилила власне виробництво озброєння за час повномасштабної війни та вже близька до створення власних балістичних ракет.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що у Володимира Зеленського «немає карт» і Україна не зможе завершити війну з Росією без його допомоги.

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