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Зеленський назвав країни, які мають бути залучені до мирних переговорів

Зеленський назвав країни, які мають бути залучені до мирних переговорів

Володимир Зеленський

Він підкреслив, що до розмов і розробки безпекових гарантій мають бути залучені не лише США, а й Європейський Союз, Туреччина та Велика Британія.

Президент України Володимир Зеленський після зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом заявив, що вони детально обговорили всі глобальні процеси, які можуть сприяти завершенню війни Росії проти України.

Про це турецький лідер сказав на спільній з президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Анкарі.

"Ми обмінялися поглядами з президентом Ердоганом, обговорили всі перспективи, які існують. Я переконаний, що для України та Європи принципово, щоб будь-які переговори про закінчення війни відбувались не за спиною ключових суб’єктів, яких зачіпають наслідки російської агресії", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що до розмов і розробки безпекових гарантій мають бути залучені не лише США, а й Європейський Союз, Туреччина та Велика Британія.

"Щоб війна закінчилася надійним та тривалим миром, не можна допускати жодних помилок", – наголосив український лідер.

Також під час пресконференції президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що його держава підтримує дипломатичну мирну ініціативу президента США Дональда Трампа щодо закінчення війни в Україні.

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