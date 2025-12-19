Україна має "додаткові козирі" проти Росії: Зеленський пояснив, які саме

Володимир Зеленський / © Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський наголосив на стратегічному значенні останнього рішення європейських партнерів щодо посилення підтримки Києва. За його словами, ця допомога є прямою відповіддю на намагання Кремля виснажити Україну фінансово та морально.

Про це він сказав в інтерв′ю для агентства PAP.

Зеленський зазначив, що фінансова підтримка відіграє критичну роль у забезпеченні боєздатності війська. За його словами, непевність у постачанні озброєння безпосередньо б’є по психологічному стану захисників.

«Завдяки цьому у нас з’явилися додаткові козирі. Росія сподівалася, що ми, принаймні фінансово, будемо слабкими. Це, звісно, впливає на дух і мораль солдата, який не впевнений, чи завтра вистачить дронів, чи не буде проблем з набоями, чи всього буде вдосталь», — зазначив голова держави.

Він підкреслив, що новий пакет допомоги гарантує безперебійне забезпечення фронту необхідними засобами та покриває критичні потреби державного бюджету.

Президент високо оцінив здатність європейських лідерів консолідуватися навколо України в критичний момент. На його думку, попри скептичні настрої деяких політиків, більшість продемонструвала рішучість.

«Європа цим продемонструвала єдність попри скептицизм деяких лідерів, але більшість і достатня більшість це проявила. І Європа показала, що незалежно від тиску з боку Росії та інших гравців, Європа має своє обличчя, має власних лідерів», — наголосив Зеленський.

Нагадаємо, вночі проти 19 грудня Євросоюз ухвалив масштабне рішення і виділив €90 мільярдів для підтримки України. Фінансування передбачено у формі безвідсоткового кредиту, що має забезпечити військові та бюджетні потреби країни на 2026–2027 роки. Заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, а Україна зобов’язується повертати позику лише після отримання репарацій від Росії.