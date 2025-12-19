- Дата публікації
Україна має "додаткові козирі" проти Росії: Зеленський пояснив, які саме
За словами президента, європейська допомога Україні має прямий вплив на фронт, економіку та мораль військових.
Президент України Володимир Зеленський наголосив на стратегічному значенні останнього рішення європейських партнерів щодо посилення підтримки Києва. За його словами, ця допомога є прямою відповіддю на намагання Кремля виснажити Україну фінансово та морально.
Про це він сказав в інтерв′ю для агентства PAP.
Зеленський зазначив, що фінансова підтримка відіграє критичну роль у забезпеченні боєздатності війська. За його словами, непевність у постачанні озброєння безпосередньо б’є по психологічному стану захисників.
«Завдяки цьому у нас з’явилися додаткові козирі. Росія сподівалася, що ми, принаймні фінансово, будемо слабкими. Це, звісно, впливає на дух і мораль солдата, який не впевнений, чи завтра вистачить дронів, чи не буде проблем з набоями, чи всього буде вдосталь», — зазначив голова держави.
Він підкреслив, що новий пакет допомоги гарантує безперебійне забезпечення фронту необхідними засобами та покриває критичні потреби державного бюджету.
Президент високо оцінив здатність європейських лідерів консолідуватися навколо України в критичний момент. На його думку, попри скептичні настрої деяких політиків, більшість продемонструвала рішучість.
«Європа цим продемонструвала єдність попри скептицизм деяких лідерів, але більшість і достатня більшість це проявила. І Європа показала, що незалежно від тиску з боку Росії та інших гравців, Європа має своє обличчя, має власних лідерів», — наголосив Зеленський.
Нагадаємо, вночі проти 19 грудня Євросоюз ухвалив масштабне рішення і виділив €90 мільярдів для підтримки України. Фінансування передбачено у формі безвідсоткового кредиту, що має забезпечити військові та бюджетні потреби країни на 2026–2027 роки. Заморожені російські активи залишатимуться заблокованими, а Україна зобов’язується повертати позику лише після отримання репарацій від Росії.