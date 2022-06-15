Україна має отримати більше важкого озброєння від країн НАТО - Столтенберг

Україна має отримати більше важкої зброї від країн НАТО, щоб протистояти вторгненню Росії.

Це питання буде обговорюватися в форматі Контактної групи «Рамштайн» 15 червня - пише Укрінформ.

«Україна має отримати більше важкого озброєння. Союзники по НАТО та партнери надали таку зброю, і нарощують ці зусилля. 15 червня відбудеться зустріч у штаб-квартирі НАТО в рамках Контактної групи з підтримки України, - це формат, який був започаткований на базі Рамштайн кілька місяців тому. Ця група зустрічається регулярно для координації зусиль союзників по НАТО та партнерів у наданні різних видів озброєння та військового обладнання, включаючи важкі озброєння для України. Вони повністю від цього залежать, щоб бути здатними протистояти жорстокому російському вторгненню», - сказав генсек НАТО Столтенберг.

Союзники підтримують Україну вже багато років. З 2014-го вони проводили тренування та надавали оснащення для десятків тисяч українських солдатів та офіцерів, які зараз перебувають на лінії фронту.

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«Але ми маємо бути готовими до довгого продовження. Ми не можемо передбачати, як ця війна завершиться, але маємо бути готовими давати допомогу тривалий час, і це буде обговорюватися у Брюсселі», - резюмував генсек НАТО.

Нагадаємо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європейський союз сьогодні стоїть на порозі історичного рішення щодо України і її статусу кандидата на вступ до ЄС.