Україна має отримати перемогу, проте не обов’язково військовим шляхом - Пісторіус

Україна має здобути перемогу у війні з Росією, але це не обов’язково має статися на полі бою.

Про це заявив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус на телеканалі ZDF, - пише Укрінформ.

«Україна повинна виграти війну…Ця агресія не має зійти Росії з рук, РФ не повинна досягти успіху», - наголосив політик.

Це не обов’язково означає, що перемога буде здобута військовим шляхом.

«Ідеально було б, як би ми змогли добитися мирової угоди, або вихід росіян призвів до того, що в Україну повернулися б всі свої території. Це має бути метою, а як її буде досягнуто – інше питання», - зауважив міністр.

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На його думку, йдеться до повернення до кордонів станом на 23 лютого 2022 року або 1991 року, зокрема, Пісторіус сказав, що це має визначати виключно суверенна держава Україна. Вона має вирішувати, коли починати мирні переговори, за яких умов і з якою метою. Німеччина та партнери при цьому підтримуватимуть її стільки, скільки буде потрібно.

За його словами, важливим є продовження підтримки України, щоби вона отримала те, що потребує, і швидко.

Нагадаємо, 17 лютого під час виступу на Мюнхенській конференції канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав міжнародних партнерів, які мають на озброєнні бойові танки західного зразка, передати їх Україні.

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