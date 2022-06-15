Україна має отримати статус кандидата в ЄС якнайшвидше - президент Румунії

У Румунії вважають, що ЄС має надати статус кандидата Україні. Це буде правильне рішення для розвитку Євросоюзу.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив, що підтримка України у війні з Росією має включати пропозицію статусу кандидата на членство у ЄС.

Про це він сказав після зустрічі з президентом Франції Еммануелем Макроном у Румунії.

"На мою думку, статус кандидата має бути наданий якомога швидше, це правильне рішення з точки зору моралі, економіки та безпеки", - цитує політика Reuters.

Він додав, що у контексті кандидатського статусу були спроби знайти реальне вирішення розбіжностей між європейськими державами.

В той же час президент Франції Еммануель Макрон 15 червня пообіцяв зробити все, щоб зупинити війну Росії проти України. Водночас він зазначив, що президентові України Володимирові Зеленському та його чиновникам доведеться вести переговори з РФ.

Нагадаємо, Єврокомісія затвердить остаточний висновок щодо статусу кандидата для України у п'ятницю, 17 червня.