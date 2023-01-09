"Україна має отримати все, щоб вигнати терористів": Зеленський закликав світ надати необхідну зброю

Президент переконаний, що ця зброя й ця техніка невдовзі вже будуть у наших воїнів на фронті.

Російські загарбники постійно завдають ударів по Херсону й Очакову, містах Донеччини та Харківщини, прикордонних громадах Сумщини, окупованих ними ж територіях. Саме тому Україна має отримати все необхідне озброєння, щоб дати відсіч агресорові.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 9 січня.

"Світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі – це смерті, поранення, біль та страждання людей. Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів із нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів", – наголосив глава держави.

Президент переконаний, що ця зброя й ця техніка невдовзі вже будуть у наших воїнів на фронті.

Зеленський повідомив, що з усіма міжнародними партнерами він говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність уже цього року привести російську агресію до поразки і про реалізацію всіх елементів української формули миру – від відновлення територіальної цілісності України до покарання РФ за скоєне.

Також глава держави сьогодні ввечері підписав укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначені 573 бійці. З них 283 – посмертно.