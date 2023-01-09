"Україна має отримати все, щоб вигнати терористів": Зеленський закликав світ надати необхідну зброю

Президент переконаний, що ця зброя й ця техніка невдовзі вже будуть у наших воїнів на фронті.
Російські загарбники постійно завдають ударів по Херсону й Очакову, містах Донеччини та Харківщини, прикордонних громадах Сумщини, окупованих ними ж територіях. Саме тому Україна має отримати все необхідне озброєння, щоб дати відсіч агресорові.
Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму традиційному відеозверненні увечері, 9 січня.
"Світ знає, що кожен день російської присутності на українській землі – це смерті, поранення, біль та страждання людей. Україна має отримати все те, що необхідно, щоб вигнати терористів із нашої землі і щоб надійно захистити наших людей від будь-яких російських ескалаційних планів", – наголосив глава держави.
Президент переконаний, що ця зброя й ця техніка невдовзі вже будуть у наших воїнів на фронті.
Зеленський повідомив, що з усіма міжнародними партнерами він говорив про збільшення оборонної підтримки нашої держави, про необхідність уже цього року привести російську агресію до поразки і про реалізацію всіх елементів української формули миру – від відновлення територіальної цілісності України до покарання РФ за скоєне.
Також глава держави сьогодні ввечері підписав укази про нагородження наших воїнів. Державними нагородами відзначені 573 бійці. З них 283 – посмертно.
Нагадаємо, Володимир Зеленський пообіцяв хороші новини для України після переговорів із партнерами.
Раніше у ЗМІ повідомили, що Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2. Генсек НАТО Єнс Столтенберг також допускає можливість постачання країнами Альянсу важких танків Україні.
Своєю чергою Франція передасть Україні БТР Bastion і колісні танки AMX-10RC.