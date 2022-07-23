"Україна має перемогти": Трасс заявила, що Британія надаватиме більше допомоги після кожного удару з боку РФ

Очільниця МЗС Великої Британії Ліз Трасс запевнила, що після кожної російської ракети, яка влучає в українські міста, її держава надаватиме Україні більше допомоги.

Агресор має програти, тому Британія має допомагати українцям витіснити росіян із їхньої землі.

Про це Трасс заявила, звертаючись до учасників другого саміту перших леді та джентльменів, що відбувається 23 липня в Києві.

"Ми знаємо, що українці борються не лише за їхнє майбутнє, а за демократію, майбутнє та суверенітет як такий. Саме тому перемога України важлива для всіх нас. З кожною ракетою, яка влучає в українські міста, з кожним чоловіком, жінкою та дитиною, які страждають, ми надаватимемо більше", – розповіла очільниця МЗС.

Вона додала, що Британія надаватиме допомогу, щоб Україна стала потужнішою, успішнішою після цієї війни, бо вона стане символом демократії.

"Те, що Путін намагається знищити Україну – він тільки створює потужнішу, об'єднану націю. Велика Британія залишатиметься з Україною стільки, скільки це буде потрібно. Зараз, як ніколи Україна має перемогти", –наголосила Трасс.

Вона також нагадала, що Британія надає різну військову допомогу – від БТРів до безпілотників, допомагає з підготовкою ЗСУ, запровадила санкції проти низки громадян Росії та російських підприємств.

"Ці дії мають одну мету: посилити президента Зеленського. Ми знаємо, що Україна може виграти війну за підтримки вільного світу", – пояснила міністерка.

Вона зауважила, що ніхто не може почуватися в безпеці, допоки Росія не відійде.

"Ми не можемо дозволити подібну агресію в майбутньому. Саме на це і буде спрямована робота Великої Британії. Саме тому Велика Британія працює з партнерами, щоб надати допомогу з відновленням України... Агресор має програти, і тому ми маємо допомагати українським людям витіснити росіян зі своєї землі", – розповіла очільниця британського МЗС.

Нагадаємо, за результатами опитування серед членів Консервативної партії, найбільші шанси отримати посаду голови політсили та прем'єра Британії має саме Трасс.

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