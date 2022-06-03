Україна має повне право визначати, якою буде її відповідь на російську агресію - Держдеп

Україна має повне право визначати, якою буде її відповідь на російську агресію - Держдеп

Україна має повне право, так само як і будь-яка інша країна, захищати свою територію.

У США переконані, що Україна має повне право визначати, якою буде її відповідь на російську агресію, але цьому Київ запевнив, що не використовуватиме західну зброю по цілях на території РФ.

Про це заявив речник Держдепартаменту Нед Прайс, - пише Укрінформ.

«Україна має цілковите право відповідати на російську агресію», - підкреслив офіційний представник Держдепу.

Адже російські сили ведуть бойові дії на суверенній українській території.

«Україна має повне право, так само як і будь-яка інша країна, захищати свою територію. Саме через це ми забезпечили постачання оборонної зброї», - сказав Прайс у відповідь на запитання пояснити, яким чином може застосовуватися американське озброєння в Україні.

Водночас він додав: «Це правда, що ми отримали запевнення від наших українських партнерів, що вони не використовуватимуть цих озброєнь для ураження цілей на території Росії».

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Прайс назвав сумною реальність, яка полягає в тому, що російські війська розгорнуті всередині України в районах, розташованих достатньо далеко від російського кордону.

Нагадаємо, що Сполучені Штати підтвердили на різних рівнях, що до України направляються сучасні ракетні системи залпового вогню HIMARS.

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