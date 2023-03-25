Україна має право на самозахист - в МЗС прокоментували доповіді ООН про ситуацію з правами людьми та поводження з військовополоненими

Міністерство закордонних справ України взяло до уваги доповіді, підготовлені Моніторинговою місією ООН в Україні, а саме чергову доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні та доповідь щодо поводження з військовополоненими.

Про це йдеться в повідомленні на сайті МЗС.

«Ми вдячні моніторинговій місії за її роботу, зокрема документування порушень міжнародного права в сфері прав людини і міжнародного гуманітарного права, вчинених РФ в контексті збройної агресії проти України. Водночас вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії. Відповідно до Статуту ООН, Україна має право на самозахист», - йдеться у повідомленні.

Як неодноразово наголошувало МЗС України, українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, що можуть трактуватися як урівняння жертви та агресора.

Нагадаємо, що слідча комісія, уповноважена ООН, з’ясовуючи обставини нападів, здійснених російськими збройними силами під час вторгнення в Україну, дійшла висновку, що більшість атак мали невибірковий характер. Державою-терористкою зруйновано житлові будинки, лікарні, школи, готель, магазини, театр, аптеку, дитячий садок і залізничний вокзал.

До того окупанти примушують полонених українців проходити так звані "сесії з денацифікації", що передбачають жорстокі побої. Крім того, полонених піддають ураженню струмом за допомогою військового телефона, що російські терористи називають "дзвінком Путіну". Про це йдеться у доповіді Незалежної міжнародної комісії з розслідування порушень в Україні.

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Водночас спочатку голова незалежної міжнародної слідчої комісії щодо України, яка підтримується ООН, Ерік Месе заявив, що розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ до України не виявило ознак геноциду в Україні.

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