Україна має право на удари по Росії: в Путіна відреагували на заяву Столтенберга

В Кремлі обурилися заявою генсека НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна має право на удари по Росії за міжнародним правом.

Про це заявив речник "фюрера" Дмитро Пєсков.

Представник Кремля обурено назвав "недалекоглядним і непрофесійним" рішення Столтенберга "серйозно не сприймати заяви Путіна щодо наслідків ударів по Росії західною зброєю".

"Небажання НАТО брати до уваги заяви Путіна про наслідки можливих ударів по РФ — небезпечний та недалекоглядний крок", - висловився Пєсков.

Заява генсека НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що єдиний спосіб для України захистити себе — це завдавати ударів по російських військових базах, артилерії, ракетних установках та аеродромах, які використовуються для атак на Україну.

"Немає сумнівів, що Україна має право завдавати ударів по законних цілях на території Росії. Ми повинні пам'ятати, що це агресивна війна, яку Росія розв'язала проти свого сусіда, України. Це війна за вибором Росії", - наголосив політик.

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