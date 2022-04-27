"Україна має право захищатися": Джонсон підтримав застосування зброї проти військових цілей у Росії

Прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що Британія "не буде проти" того, щоб Україна застосувала надану їй зброю проти цілей на території Росії.

За словами британського прем’єра, Україна має право захищати себе, згідно з усіма законами збройного конфлікту.

Про це повідомляє ВВС.

Джонсон наголосив, що Британія не хоче, щоб криза вийшла за кордони України.

"Але українці, очевидно, як сказав Джеймс Гіппі (міністр з питань збройних сил Великої Британії - ред.), мають право захищати себе. На них нападають з території Росії… вони мають право захищатися та оборонятися", — наголосив Джонсон.

Нагадаємо, міністр з питань збройних сил Великої Британії Джеймс Гіппі заявив, що Україна "цілком легітимно" може атакувати об'єкти в Росії. За його словами, Україна може завдати удару по запасах палива та складах боєприпасів РФ, адже це є частиною війни.

Міністр із питань збройних сил Британії заявив, що Україна може цілком легітимно атакувати об'єкти в Росії

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