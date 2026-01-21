Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва / © Associated Press

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що Україна може стати європейським левом. Проте для цього уряду доведеться піти на непопулярні кроки, зокрема скасувати субсидування енергоносіїв.

Про це Георгієва сказала під час дискусії проєкту «Україна: на передовій майбутнього» на полях Всесвітнього економічного форуму у Давосі.

Скасування субсидій і справедливий розподіл податкового тягаря

Вона зауважила, що в Україні досі зберігається субсидування електроенергії та опалення, і хоча причини такого підходу зрозумілі, від нього необхідно поступово відмовлятися. Також, за словами директорки-розпорядниці МВФ, все ще потребує доопрацювання фіскальна сфера.

«Ще є, з точки зору фіскального становища, над чим працювати. Зараз ми розглядаємо, як зробити розподіл податкового тягаря справедливішим. Це непросто, але це потрібно зробити», — сказала вона.

Георгієва наголосила, що подібні трансформації зазвичай проходять болісно, посилаючись на власний досвід Болгарії після падіння комуністичного режиму. За її словами, період ейфорії швидко змінився усвідомленням необхідності складних і жорстких рішень для відновлення економіки.

«Я озираюся на історію своєї країни і можу сказати вам, що це було дуже болісно. Після ейфорії від зникнення комунізму прийшла сувора реальність, що відновлення економіки вимагає жертв. Тож це питання номер один — незавершені справи», — наголосила очільниця МВФ, згадавши про досвід Болгарії.

Усунення бар’єрів для розвитку приватного сектору

Георгієва також наголосила на важливості усунення бар’єрів, які стримують розвиток приватного сектору, окремо акцентувавши увагу на питаннях безпеки та доступності робочої сили.

За її словами, під час зустрічей із представниками бізнесу в Києві минулого тижня деякі з них називали дефіцит робочої сили навіть гострішою проблемою, ніж безпекові ризики. Георгієва зазначила, що МВФ готовий долучитися до вирішення практичних завдань, зокрема сприяти поверненню українців з-за кордону, подоланню структурного безробіття та інтеграції ветеранів у ринок праці.

Вступ України до ЄС

Окремо вона наголосила на критичній важливості завершення процесу вступу України до Європейського Союзу в розумні терміни, адже членство в ЄС, за її словами, стане потужним стимулом для економіки та забезпечить її повну інтеграцію в європейський простір.

«По-третє, ви повинні вірити в себе як у лева. Тож вставайте вранці та ричіть. Впевненість має значення. І я кажу вам з власного досвіду, болгарського досвіду, що це буде нелегко. Але якщо у вас є ця впевненість і ви демонструєте її день у день, якщо ви залишите осторонь внутрішні суперечки, якщо ви назавжди поховаєте корупцію, звичайно, ви досягнете успіху», — підсумувала Георгієва.

Говорячи про результати, вона відзначила, що навіть в умовах війни Україна продемонструвала більший прогрес у проведенні реформ, ніж у довоєнний період. Зокрема, в межах чотирирічної програми розширеного фінансування, запущеної навесні 2023 року, вже відбулося вісім переглядів.

До слова, Україна не встигла вчасно увійти до нової програми МВФ, через що фінансування ЗСУ, пенсій та соцвиплат у першому кварталі 2026 року опинилося під загрозою. Як заявив нардеп Данило Гетманцев, засідання Фонду скасували, бо Верховна Рада не ухвалила необхідні закони. Без термінових голосувань бюджетна стабільність може похитнутися, що призведе до затримок виплат і фінансового колапсу.