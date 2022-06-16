"Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції": Єрмак заявив про завершення зустрічі Зеленського з лідерами ЄС

Завершилася зустріч Володимира Зеленського з президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем‘єр-міністром Італії Маріо Драґі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.
Україна має стійку підтримку міжнародної коаліції.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Мережі 16 червня.
"Ми передали лідерам держав повний пакет санкційних пропозицій проти росії, які підготувала міжнародна група Макфола-Єрмака. Маємо посилювати тиск на агресора, працювати над сьомим пакетом санкцій з газовим ембарго", – йдеться в повідомленні.
"Європа сьогодні разом з Україною. Переможемо", – додав Єрмак.
Нагадаємо, лідери ЄС 16 червня прибули до Києва для зустрічі з Зеленським.
Вони також відвідали місто Ірпінь, яке зруйнували російські окупанти.
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