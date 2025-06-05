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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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241
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Україна має всі юридичні і моральні права на ядерну зброю, – Андрій Білецький

Єдиними запобіжниками миру для України є власна армія і власне озброєння, включно з балістичним і ядерним. 

Україна має всі юридичні і моральні права на ядерну зброю, – Андрій Білецький

Про це в інтервʼю YouTube-каналу «ВІДДУШІВДУШУ» заявив Андрій Білецький, командир Третього Армійського Корпусу.

 «Питання ядерної зброї – обов'язкове для нашої країни. Ми маємо на це абсолютно всі права. Юридичні, практичні, фізичні і моральні», – вважає Білецький.

На його думку, від нової хвилі російської агресії захистити Україну може тільки власна півмільйонна армія – сучасна, створена по новому зразку і на рівні кращих військових підрозділів.

«Все інше – демілітаризовані зони, французькі контингенти, домовленості Трампа – воно нас ні від чого не врятує. Я не вірю в ці міри, я вірю виключно в армію», – заявив комкор.

Він також підтримує відкриття експорту українського озброєння – це дасть поштовх виробництву зброї, галузі ВПК та загалом економіці України.

Нагадаємо, раніше Білецький пропонував альтернативу миротворчому контингенту – спільне з країнами ЄС фінансування української армії, що дозволило б збільшити чисельність війська до 500 тисяч особового складу.

Дата публікації
Кількість переглядів
241
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