Україна має всі необхідні інструменти для приєднання до НАТО — держсекретар США

Але далеко не всі учасники Північноатлантичного альянсу були б готові проголосувати за надання Києву плану дій з набуття членства в НАТО.

В адміністрації США вважають, що Україна вже має всі інструменти, що вимагаються для потенційного приєднання до НАТО.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, — пише ТАСС.

"Ми підтримуємо членство України в НАТО. У неї зараз є всі потрібні їй інструменти", — заявив глава Держдепу.

За словами Блінкена, "з моменту створення плану дій з отримання членства був розроблений ряд інших дуже важливих інструментів, щоб сприяти підготовці країн до можливого членства в НАТО, включаючи щорічну програму, вигоди з якої витягує Україна".

"За нашою оцінкою, в України є всі інструменти, які їй необхідні, щоб продовжувати рухатися вперед в цьому напрямку", — підкреслив глава зовнішньополітичного відомства США.

Але, за словами Блінкена, що далеко не всі учасники Північноатлантичного альянсу були б готові проголосувати за надання Києву цього плану.

"Сам план дій з набуття членства повинен бути розроблений за повний консенсус всіх країн — членів НАТО. Вважаю, що деякі держави зараз це підтримують меншою мірою, ніж інші ", — резюмував держсекретар США.

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