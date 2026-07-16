Рада пішла на канікули: Україна залишилася без міністрів оборони та МЗС

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Верховна Рада пішла на канікули до 18 серпня, а міністрів оборони та закордонних справ так і не призначили.

Про це повідомив народний депутат від «Голосу» Ярослав Железняк.

За словами нардепа, зараз шукають іншу кандидатуру на посаду глави Міноборони, замість Ігоря Клименка. Але ним, за даними політика, точно буде не Михайло Федоров.

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Як і треба було очікувати, ніякого засідання фракції «Слуги народу» щодо міністра оборони не буде. Точніше вона була пару хвилин де сказали, що на посаду Міноборони шукають іншу кандидатуру ніж Клименко (але і не Федоров). Сказали, що може щось о 21:00 буде… або вже у серпні….18-го серпня», — пише Железняк.

Він резюмує, що станом на зараз в Україні немає чинних Міністра закордонних справ, Міністра оборони, голови СБУ, голови Зовнішньої розвідки. Замість них є в.о.

«З моменту формування нового уряду, Федоров повністю звільненний і не виконує обовʼязки міністра», — уточнив депутат.

Звільнення Федорова і новий уряд: останні новини

Нагадаємо, що вчора, 15 липня, міністр оборони Михайло Федоров підтвердив, що йде з Міноборони.

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Нардепи розповіли, що Володимир Зеленський хотів запропонувати нинішнього голову МВС Клименка на посаду міністра оборони замість Федорова.

Після новин про відставку Михайла Федорова у ЗМІ з’явилася інформація, що Зеленський не міг миритися з «війною» між очільником Міноборони і головнокомандувачем Олександром Сирським. Сьогодні Зеленський сам підвтердив, що між Сирським і Федоровим був конфлікт.

Тим часом відставка Федорова викликала протести по всій Україні, вийшли тисячі людей.

Сам Федоров сьогодні перервав тривале мовчання низкою гучних заяв: він вимагав зміни керівництва ЗСУ і розкритикував Сирського.

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Сьогодні Верховна Рада більшістю голосів затвердила новий склад Кабінету міністрів. Призначення голів МЗС та Міноборони відклали.

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