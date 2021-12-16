Україна, Молдова та Грузія “постукались” в Євросоюз: спільна заява “Асоційованого тріо” в Брюсселі

Україна, Молдова та Грузія “постукались” в Євросоюз: спільна заява “Асоційованого тріо” в Брюсселі

Глави держав нагадали про російську агресію, від якої постраждали всі три країни.

У середу, 15 грудня, лідери Грузії, Республіки Молдова та України на полях 6-го саміту “Східного партнерства” у Брюсселі оголосили спільну заяву.

Повний текст цього документа опубліковано на офіційному сайті президента України.

Цією заявою глави держав так званого “Асоційованого тріо”, зокрема, схвалили проголошений на саміті економічний та інвестиційний план для Східного партнерства, що “містить конкретні флагманські ініціативи для країн-партнерів”.

Також лідери трьох країн підтвердили відданість подальшому зміцненню політичної асоціації та економічної інтеграції Грузії, Республіки Молдова та України з Європейським Союзом.

Про співпрацю з ЄС

Глави держав “Асоційованого тріо” висловили сподівання на розширення галузевого співробітництва з ЄС з питань “зеленого” та цифрового переходів, сполученості, енергетичної безпеки, юстиції та внутрішніх справ, стратегічних комунікацій та охорони здоров'я.

“Ми висловили свою зацікавленість у поглибленні співпраці країн Тріо з ЄС з метою інтеграції до Єдиного цифрового ринку ЄС, у тому числі шляхом участі у програмах ЄС “Цифрова Європа”, “Інструмент сполучення Європи”, а також зниження плати за роумінг між ЄС та “Асоційованим тріо”, - йдеться в заяві.

Водночас лідери Грузії, Молдови та України запевнили, що докладуть зусиль для посилення співпраці з ЄС “з метою зміцнення європейської енергетичної безпеки, повного використання наявних газотранспортних систем, синхронізації електричних мереж та запобігання використання енергії як зброї”.

Для покращення транспортного сполучення з країнами ЄС країни Тріо погодились на лібералізацію ринку автотранспортних перевезень, розвиток транспортних коридорів, а також реалізацію спільних інфраструктурних проектів за підтримки Економічного та інвестиційного плану Східного партнерства.

Про російську агресію і санкції ЄС

Вітаючи активні зусилля ЄС у врегулюванні конфліктів, лідери трьох держав закликали до посилення його ролі у сприянні миру та стабільності в регіоні Східного партнерства, “використовуючи всі доступні інструменти, в тому числі відповідні обмежувальні заходи”. Питання запровадження санкцій попросили розглянути на засіданні Європейської Ради 16 грудня 2021 року.

“Ми нагадали, що спроби анексії Росією та незаконна окупація територій Грузії, її агресія на сході України та тимчасова окупація Криму, а також невирішений конфлікт у Придністровському регіоні Республіки Молдова становлять серйозну загрозу для регіону та Європи в цілому”, - йдеться в заяві.

Лідери “Асоційованого тріо” засудили явне порушення з боку РФ суверенітету й територіальної цілісності низки держав Східного партнерства, підтримку конфліктів з використанням дезінформації та кібератак, посилення мілітаризації регіону тощо.

На цьому тлі у заяві відзначили важливість подальшого підвищення стійкості та співробітництва у сфері спільної політики безпеки та оборони (СПБО) та спільної зовнішньої політики та політики безпеки (СЗБП) з ЄС та нагадали про спільне зобов’язання просувати принципи, закріплені в угодах про асоціацію.

Про вступ до ЄС

“Ми підтвердили нашу рішучість, підкріплену сильною волею наших народів, діяти в напрямку членства у Європейському Союзі. У цьому зв’язку ми закликаємо Європейський Союз підтримати суверенний вибір наших держав разом з усіма відповідними кроками, зробленими нами в напрямі європейської інтеграції, та визнати європейську перспективу Грузії, Республіки Молдова та України”, - підсумували у заяві лідери Тріо.

Нагадаємо, Україна провела перемовини з керівництвом ЄС щодо скасування плати за роумінг для своїх громадян. Крім того, йшлося про зменшення комісії за грошові перекази в євро між Україною та країнами-членами ЄС.

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