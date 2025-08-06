Україна може отримати наступальну зброю від США: деталі

Зброя від США / © ТСН.ua

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Україна може отримати нову наступальну зброю. Президент США Дональд Трамп дав Пентагону кілька відповідних наказів.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу заявив президент Республіканського клубу ім. Рональда Рейгана Борис Пінкус.

Що вирішили США

Як зазначає Пінкус, Конгрес США протягом тривалого часу вимагає передати нашій країні наступальну зброю — Tomahawk, ATACMS для HIMARS великого радіуса дії. Вже не йдеться про літаки F-16.

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Трамп дав наказ Пентагону укласти контракти з виробництва спеціальних крилатих ракет для України.

«Унікальність цих ракет у тому, що вони летять нижче 300 метрів, і це дуже важливо, адже вони не потрапляють під дію радарів. Їхній радіус дії становить 450-500 кілометрів, і це достатня дистанція», — зазначив він.

Він додав, що такі ракети класу «повітря-земля» можуть використовуватися на винищувачах МіГ-29 та F-16.

Раніше йшлося про те, що війна в Україні стала війною Трампа, і він не може її ігнорувати.

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Безумовно, початок війни проти України — справа рук президента Росії Володимира Путіна. Його не зупинив попередній президент США Джо Байден. Але попри намагання уникнути втягнення, саме цього тижня російське вторгнення до України стало справою, яка лягає безпосередньо на плечі чинного американського лідера Дональда Трампа.

Трамп змушений реагувати на наймасштабнішу війну в Європі від часів Другої світової, адже за його попередника Сполучені Штати стали головним партнером і захисником України.