Україна може отримати несподіваний "куш" від війни в Ірані

Війна в Ірані здається подарунком для Росії через стрибок цін на нафту. Однак, цей успіх є лише ілюзією, а справжнім виграшем скористається саме Україна.

Про це пише Breaking Defense.

Як пише видання, зняття санкцій з російської нафти адміністрацією Дональда Трампа допомогло Москві тимчасово залатати дірки в бюджеті.

«Ціни на енергоносії можуть залишатися високими в короткостроковій перспективі, що вигідно Росії, але припинення бойових дій, ймовірно, відновить витрати за барель, які будуть невигідними для недиверсифікованої економіки Москви», — пишуть журналісти.

Минуло два місяці відтоді, як США та Ізраїль почали війну проти Ірану. Іран у відповідь обстріляв ізраїльські міста, завдав ударів по американських базах і по ключових підприємствах та об’єктах в арабських країнах — союзниках США. Потім Тегеран перекрив Ормузьку протоку — вузьку частину Перської затоки, заблокувавши морські поставки продуктів, важливих для економіки, — нафти, газу та хімікатів.

У перший же день війни вбили духовного лідера Ірану, аятолу Алі Хаменеї, а також кількох високопоставлених військових і керівників спецслужб Ірану.

За перші два місяці конфлікту на Близькому Сході витрати Пентагону сягнули близько $25 млрд, заявив міністр війни США Піт Хегсет, пише The New York Times (NYT).

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп виступив із новими заявами щодо подій на Близькому Сході. Говорячи про причини того, що війну в Ірані досі не завершено, він згадав і про Україну.

Під час спілкування з пресою в Овальному кабінеті американський лідер наголосив, що європейські країни-члени НАТО відмовилися взяти участь у кампанії США та Ізраїлю проти Ірану. Зокрема, Вашингтону «нічим не допомогла» Італія.

Події на Близькому Сході змістили фокус адміністрації у США та деяких інших союзників. Президент України Володимир Зеленський заявляв, що війна на Близькому Сході загальмувала мирний процес щодо нашої держави.

