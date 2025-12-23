Україна може погодитися на поступки в мирній угоді: в Німеччині назвали умову

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль / © Associated Press

Реклама

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що Україна може погодитися на поступки в межах мирної угоди лише у тому разі, якщо матиме надійні гарантії безпеки.

Про це повідомляє DW.

Німецький міністр акцентував, що для України критично важливими є дієві та надійні гарантії безпеки, передусім з боку США.

Реклама

«Це, природно, означає зобов’язання та справжню готовність з боку тих, хто дає обіцянки, підтримати Україну, якщо вона знову буде атакована Росією», — зазначив Вадефуль.

За його словами, Київ може піти на поступки в межах потенційної мирної угоди, включно з територіальними, лише за умови отримання чітких і надійних гарантій безпеки від західних партнерів — США та європейських держав.

Якими саме будуть ці гарантії, «ми обговоримо детальніше, коли матимемо припинення вогню і коли побачимо, що Росія справді готова серйозно думати про мир», — додав міністр.

Вадефуль також звернув увагу, що Москва декларує відкритість до переговорів, однак це ще не свідчить про реальну готовність до мирного врегулювання.

Реклама

«Ми цього досі не бачили», — резюмував він.

Нагадаємо, 18 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Київ отримав від США проєкт документа про гарантії безпеки та готує свої пропозиції до нього. Ключовою вимогою України є пункт, подібний до п’ятої статті Статуту НАТО, та чіткий механізм реакції на повторну агресію РФ. Деталі щодо постачання озброєння залишаються непублічними до фіналізації домовленостей.

23 грудня Зеленський заявив, що за результатами зустрічі у Маямі представників України та США підготовлено чернетки документів щодо гарантій безпеки, відновлення та базової рамки закінчення війни. За словами глави держави, зафіксовані пункти спрямовані на реальне завершення бойових дій та недопущення нового російського вторгнення.