Україна може приєднатися до перемовин у Стамбулі, але за певних умов

Україна може приєднатися до перемовин у Стамбулі.

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Україна розглядає можливість направити делегацію на переговори з Росією, які можуть відбутися у Стамбулі вже сьогодні.

Про це Reuters повідомило українське дипломатичне джерело.

За словами співрозмовника, Київ хоче оцінити, чи має російська делегація реальні повноваження приймати рішення, а також — чи демонструє Москва готовність до серйозного діалогу.

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“Якщо російська сторона дійсно готова до серйозної розмови, ми можемо взаємодіяти”, — зазначило джерело на умовах анонімності.

Водночас, якщо делегація Кремля виявиться не готовою до предметних переговорів, українська сторона зробить висновок, що йдеться не про реальні мирні зусилля, а про “чергову політичну шараду”.

Україна офіційно не підтвердила участі в переговорах, однак стежить за розвитком ситуації та діями Москви.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже прибув до Анкари для переговорів із президентом Туреччини Ердоганом.

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Там він одразу заявив, що рівень російської делегації більше схожий на бутафорський. Який мандат мають представники Росії, невідомо.