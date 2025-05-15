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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Україна може приєднатися до перемовин у Стамбулі, але за певних умов

Участь залежатиме від того, чи демонструватиме російська сторона готовність до змістовної розмови та чи матиме повноваження ухвалювати рішення.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Україна може приєднатися до перемовин у Стамбулі

Україна може приєднатися до перемовин у Стамбулі.

Україна розглядає можливість направити делегацію на переговори з Росією, які можуть відбутися у Стамбулі вже сьогодні.

Про це Reuters повідомило українське дипломатичне джерело.

За словами співрозмовника, Київ хоче оцінити, чи має російська делегація реальні повноваження приймати рішення, а також — чи демонструє Москва готовність до серйозного діалогу.

“Якщо російська сторона дійсно готова до серйозної розмови, ми можемо взаємодіяти”, — зазначило джерело на умовах анонімності.

Водночас, якщо делегація Кремля виявиться не готовою до предметних переговорів, українська сторона зробить висновок, що йдеться не про реальні мирні зусилля, а про “чергову політичну шараду”.

Україна офіційно не підтвердила участі в переговорах, однак стежить за розвитком ситуації та діями Москви.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський вже прибув до Анкари для переговорів із президентом Туреччини Ердоганом.

Там він одразу заявив, що рівень російської делегації більше схожий на бутафорський. Який мандат мають представники Росії, невідомо.

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