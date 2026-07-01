Україна може стати новим військовим щитом Європи: що обговорюють у ЄС – Forbes

Європейський військові на навчаннях / © Associated Press

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Країни Європи можуть посилити військову співпрацю з Україною та фактично сформувати новий оборонний союз на тлі зростання загрози з боку Росії.

Про це заявив експерт Атлантичної ради Пітер Дікінсон, який аналізує війну Росії проти України та її вплив на безпеку Європи, пише видання Forbes.

За його словами, Україна за роки повномасштабної війни перетворилася на одну з найважливіших військових сил у Європі. Дікінсон вважає, що тепер європейські країни дедалі частіше сприймають Україну як невід’ємний елемент майбутньої оборони континенту.

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“Україна сьогодні повсюдно розглядається як незамінний фактор для майбутньої європейської безпеки”, — заявив він.

Експерт зазначив, що європейські лідери усвідомлюють довгострокову загрозу з боку Росії та розуміють, що більше не можуть повністю покладатися лише на США як на гаранта безпеки.

За словами Дікінсона, Україна вже має великий бойовий досвід, розвинені оборонні технології та потужну армію. Окремо він вказує на розвиток безпілотників, ракетних систем, засобів протидії дронам та інших технологій, які Україна активно використовує у війні проти Росії.

Водночас експерт наголошує, що ідея створення повноцінної європейської армії залишається складною. На його думку, країни ЄС навряд чи швидко передадуть Брюсселю право ухвалювати рішення про війну та розгортання військ.

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“Оголошення війни — це найвищий суверенний акт будь-якого уряду, і жодна держава-член ЄС не стала б легковажно передавати це право Брюсселю”, — пояснив Дікінсон.

Попри це, за його словами, інтеграція України в європейську безпекову архітектуру вже фактично триває.

Низка європейських країн підписала з Україною безпекові угоди, які передбачають довгострокову військову підтримку та співпрацю. Крім того, українські інструктори вже навчають військових у деяких європейських державах, і очікується, що ця практика буде розширюватися.

Також частина країн ЄС створює з Україною спільні підприємства для виробництва оборонної продукції, зокрема дронів та інших технологічних систем.

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Дікінсон прогнозує, що найближчими роками українські оборонні компанії активніше співпрацюватимуть з європейськими партнерами над виробництвом і розробкою безпілотників, ракет та систем протиракетної оборони.

На його думку, така співпраця може зміцнити позиції України на шляху до вступу в Європейський Союз і стати частковою альтернативою членству в НАТО.

Договір про ЄС також містить положення про взаємну оборону. Воно передбачає, що у разі збройної агресії проти однієї з держав-членів інші країни мають надати їй допомогу всіма доступними засобами.

Дікінсон вважає, що російська агресія проти України вже запустила безпрецедентну кампанію переозброєння в Європі. За його словами, країни ЄС, ймовірно, й надалі посилюватимуть двосторонню та багатосторонню військову співпрацю, зокрема з Україною.

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“Цей процес уже йде повним ходом і буде набирати обертів у найближчі роки, оскільки Європа прагне більшої автономії у сфері безпеки”, — заявив експерт.

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен раніше заявив, що підхід США до безпеки Європи зазнав незворотних змін, тому європейські країни мають створити власну «коаліцію охочих» для захисту континенту. До такої структури, на його думку, обов’язково має увійти Україна.

Водночас Расмуссен позитивно оцінив можливість, що Україна отримає дозвіл виробляти американське озброєння на власній території, зокрема ракети-перехоплювачі та далекобійні ракети. На його думку, інтеграція української оборонної промисловості з європейською може стати одним із ключових елементів нової системи безпеки.

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