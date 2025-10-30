Дипломат про переговори США — Китай / © YouTube

Україна ризикує перетворитися на «розмінну монету» у високорангових переговорах між Сполученими Штатами та Китаєм.

Про це заявив Павло Султанський, колишній посол України в Сінгапурі 30 жовтня в ефірі «Київ 24».

За словами дипломата, на двосторонніх зустрічах Вашингтона та Пекіна українське питання згадується лише епізодично, водночас основна увага зосереджена на значно ширших глобальних темах, як-от ситуація навколо Тайваню чи питання Північної Кореї.

«Через це Україна може опинитися предметом домовленостей без повного усвідомлення її (України — ред.) значення (для глобальної безпеки — ред.)», — наголосив він.

Султанський підкреслив, що вкрай важливим завданням для Києва є активізація дипломатичних та інформаційних зусиль. Мета — донести світові реальний стан справ і забезпечити, щоб українська позиція була повноцінно врахована під час ухвалення глобальних геополітичних рішень.

Тож щоб уникнути статусу «об’єкта торгівлі», Україні необхідно посилити своє інформаційне та дипломатичне представництво на найвищому рівні.

Нагадаємо, 30 жовтня американський президент Дональд Трамп оцінив «дружні» й «дивовижні» переговори з лідером КНР на 12 балів із 10, додавши, що з китайським очільником вони «домовилися майже про все».

Зустріч Трампа та Сі в місті Пусан у Південній Кореї тривала 1 годину 40 хвилин.