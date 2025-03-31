Професор — про союз Трампа з Путіним / © ТСН.ua

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Суцільна зміна жорсткої позиції республіканців щодо російського експансіонізму символізує завершення поглинання влади ворожою партією, яке здійснив президент США Дональд Трамп. А очевидною жертвою «революції» Трампа, зокрема його незрозумілої любові до Путіна, може стати Україна.

Про це в The Hill написав почесний професор Католицького університету Америки, автор книжки «Стара добра деградація: Республіканська партія, Дональд Трамп і зростання авторитаризму» Джон Кеннет Вайт.

«Незрозумілий на перший погляд союз Трампа з Путіним виходить з логіки внутрішніх подій у США, де президент намагається узурпувати повноваження Конгресу», — написав професор.

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На його думку, Трамп перетворює США на диктатуру, а в зовнішній політиці співпрацює з ворогами Америки «проти її друзів».

За словами Вайта, 47-й президент Сполучених Штатів за підтримки мільярдера Ілона Маска фактично знищив «стару добру Республіканську партію», перетворивши її на інструмент досягнення власних політичних амбіцій. Ці амбіції, на думку Вайта, полягають в узурпації частини повноважень Конгресу і перетворення посади президента на «королівську владу в американському стилі», де «лояльність винагороджується, а інакомислення придушується».

«Те, що відбувається у внутрішній політиці США, позначається і на відносинах Америки з рештою світу. В цьому контексті Вайт згадує останні дипломатичні здобутки Трампа: послаблення НАТО, яке забезпечило стабільність світу після Другої світової війни, демонтаж агенції USAID, яка просувала м’яку силу США в усьому світі, маячня про анексію Канади тощо», — пише професор.

На його думку, метою Трампа є панування страху в серцях «не ворогів Америки, а радше її друзів».

І, вочевидь, жертвою такої «революції» Трампа, зокрема його незрозумілої любові до Путіна, може стати Україна.

«Зміна пріоритетів США означає, що Україну повільно прибивають до хреста молотками, якими володіють Трамп і Путін», — пише Вайт.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт заявила раніше, що нібито президент США Трамп незадоволений як президентом РФ Путіним, так і українським лідером Володимиром Зеленським.

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