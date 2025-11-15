Україна може залишитись без грошей: з яким питанням продовжує тягнути ЄС

Бельгія все ще проти репараційного кредиту Україні / © ТСН.ua

Європейський Союз намагається якнайшвидше вирішити спірні питання з Бельгією, виступає проти плану фінансування оборони України за рахунок заморожених російських активів. Затягування цього питання загрожує тим, що Україна може залишитись без коштів.

Про це пише The Wall Street Journal.

«Чиновники ЄС визнають наявність ризиків, але вважають їх низькими та контрольованими, тоді як у бельгійських чиновників протилежна думка», — зазначають журналісти.

План ЄС передбачає надання Україні кредиту з грошових резервів, накопичених у Європейському центральному банку в міру настання терміну погашення російських активів у Euroclear. Україні треба буде повернути ці гроші лише в тому випадку, якщо Росія виплатить Києву репарації після війни.

Нагадаємо, Бельгія заблокувала виділення Україні «репараційного кредиту» на 140 млрд, євро який мав фінансуватися за рахунок прибутків від заморожених російських активів. Лідери ЄС відклали рішення до грудня, що унеможливило плани українського уряду отримати кошти на початку 2026 року.

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта заявив, що ЄС ухвалив політичне рішення про повну фінансову підтримку України на 2026–2027 роки, але «технічні питання» ще потребують доопрацювання.

Прем’єр-міністр Бельгії Барт де Вевер наголосив на необхідності чіткої правової основи та гарантій від інших країн щодо повернення коштів у разі потреби, зазначивши, що «правова основа — це не розкіш».

Відсутність рішення загрожує фінансуванню оборонних та бюджетних потреб України, заявив президент Володимир Зеленський, що був присутній на саміті. Він наголосив на критичній важливості отримання коштів на початку 2026 року, висловивши сумніви щодо можливості цього. Лідери ЄС планують повернутися до питання на саміті 18 грудня.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 2022 року Захід заморозив сотні мільярдів доларів активів РФ. За оцінками МВФ, загальна сума таких активів перевищує 300–350 мільярдів доларів, більшість з яких перебуває під контролем Euroclear.