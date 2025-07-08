Україна може залишитись без зброї зі США вже восени: в чому причина

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Після вересня 2025 року Україна може залишитися без фінансової підтримки з боку Сполучених Штатів. У новому проєкті оборонного бюджету США не передбачено жодних коштів для допомоги українській армії.

Про це заявив дипломат Валерій Чалий.

За його словами, нинішні постачання зброї, хоч і розблоковані після гучних дискусій у Конгресі, є тимчасовими та завершаться з кінцем фінансового року — вже у вересні. Подальше фінансування поки що не передбачене жодною законодавчою ініціативою.

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«Це все — політичні рішення. Але згідно із законом США, свідоме зупинення постачання після рішення Конгресу — це привід для імпічменту президента і тюрма для бюрократа» — наголосив Чалий.

Він зазначив, що проєкт оборонного бюджету на 2025 рік не містить фінансування для України, а інші законодавчі механізми поки не мають перспектив. У публічному обговоренні фігурують лише гіпотетичні суми на 2026 рік — до 800 млн доларів. Проте ленд-лізу немає, нових пакетів також.

Чалий застерігає: такі «ситуативні маневри» можливі лише до завершення фінансового року. Після 1 жовтня постачання можуть припинитися, а невикористані кошти — анулюватися.

«Тому давайте не емоційно розхитувати вже й так підірвані ворогом нерви наших співгромадян, а шукати рішення, яка фінансувати оборону після першого жовтня цього року», — резюмував дипломат.

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Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, чому Вашингтон не надає Україні підтримку, подібну до тієї, яку отримує Ізраїль, наголосив, що Сполучені Штати «і так багато допомагають» Києву.

Водночас напередодні стало відомо, що Пентагон призупинив постачання зброї до України, офіційно пояснивши це нібито дефіцитом власних запасів. Однак, за даними трьох американських чиновників, внутрішня перевірка засвідчила, що передача озброєння не завдасть шкоди обороноздатності США.

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін вважає, що затримка в допомозі може бути політично мотивованою. За його словами, Трамп прагне, аби подальшу підтримку України пов’язували особисто з ним, а не з президентом-демократом Джо Байденом.