Україна може залишитися без грошей: яке важливе рішення ухвалили у ЄС

ЄС скорочує допомогу Україні / © Associated Press

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Європейський Союз тимчасово утримує 1,5 мільярда євро (1,7 мільярда доларів) із загального фонду в 4,5 мільярда євро, призначеного для України. Це рішення пов’язане з необхідністю досягнення Україною певних стандартів належного врядування, і кошти не можуть бути використані для військових закупівель.

Про це пише New York Times.

«Ця новина свідчить про нову позицію ЄС щодо внутрішньої політики України під час війни, зокрема стосовно боротьби з корупцією. Хоча це рішення не є остаточним, і фінансування може бути відновлено за умови досягнення Україною певних контрольних показників, воно стало помітною подією», — зазначають журналісти.

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«Згідно зі звітами, це рішення є своєрідною невдачею для українського лідера, який покладається на європейську фінансову підтримку. Особливо це важливо на тлі невизначеності щодо фінансування військових потреб України з боку деяких міжнародних партнерів», — вважає медіа.

Експерти з питань боротьби з корупцією зазначають певне зниження довіри до лідерства президента України у воєнний час серед країн-донорів.

«Спостерігається невдоволення серед країн, що надають допомогу, щодо певних аспектів управління та дотримання антикорупційних заходів. Це підкреслює важливість прозорості та ефективності у використанні міжнародної допомоги», — додали журналісти.

Раніше очільник комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що європейські партнери не готові «дарувати» гроші Україні без будь-яких умов, навіть зараз, коли на нашій території триває війна.

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Крім того, 22 липня Верховна Рада проголосувала за законопроєкт №12414 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу, яким по суті ліквідувала незалежність Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України. За нього проголосували 263 депутати. У низці українських міст, зокрема й Києві, спалахнули масові протести проти закону про НАБУ та САП.

Президент України Зеленський погодив закон щодо незалежності НАБУ і САП.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що найгіршим рішенням українського президент Володимира Зеленського буде припинення боротьби з корупцією.