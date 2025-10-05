Україна може звільнити окупований Крим без наземної операції - деталі

Крим / © Associated Press

Тимчасово окупований Крим необхідно перетворити на територію, непридатну для нормального життя, щоб завдати удару по позиціях і амбіціях Кремля. Таку думку вислови ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес.

Водночас військовий експерт Роман Світан зазначив, що атаки по цілях на півострові можуть суттєво наблизити його звільнення від російських окупантів.

Про це він повідомив в інтервʼю YouTube-каналу «Фабрика новин«.

«Оптимальний варіант — почати звільнення нашої території дальніми засобами ураження без проведення наземних операцій з Криму. Крим — це оперативний котел географічний. Будь-який військовий, побачивши цю карту боїв, карту розміщення сил та засобів, чітко покаже, як це треба зробити. Дальні засоби ураження. Звісно, це авіаційна та ракетна компоненти», — сказав він.

Він вважає, що Україна здатна вразити півострів власними засобами, але для цього потрібне фінансування серійного виробництва достатньої кількості ракет.

«В принципі, тільки „Нептунами“ в достатній кількості — мають бути не десятки, а сотні ракет — можна відмінусувати всі російські стаціонарні військові обʼєкти, які знаходяться в Криму. А за підтримки розвідданими наших партнерів, можна і рухомі російські обʼєкти відмінусувати. Тут має рацію колишній міністр оборони, оскільки це найлегший, практично безкровний для нас спосіб, як звільнити Крим від російської військової присутності», — розповів експерт.

Експерт Роман Світан прогнозує, що разом із відступом чи поразкою російських військ з Криму почнуть виїжджати й російські цивільні, які приїхали туди «шукати щастя».

Він підкреслює, що ці цивільні розглядаються як співучасники окупації, бо перебувають на чужій території, і тому, на його думку, не підпадають під захист конвенцій про цивільне населення.

За останні місяці українські спецслужби активно знищують російські радіолокаційні системи; у тексті згадується підбиття РЛС С-400.

На думку експерта, усунення локаторів і засобів ППО дасть Україні панування в повітрі і дозволить розпочати серйозні ракетно‑бомбові атаки з авіаційною складовою — як початок звільнення Криму.

Він застерігає, що це не швидка операція: на звільнення може піти від півроку до року, але впродовж цього часу можна «мінуснути» (нейтралізувати) всю російську військову присутність на півострові.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що військовий аналітик Sky News Майкл Кларк висловився про те, що до зими Україна може здійснити «якусь велику атаку на Крим». Це може бути як морське десантування ЗСУ, так і масована атака по Керченському мосту.