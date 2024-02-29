Україна може бити по Росії зброєю від Фінляндії: у Гельсінкі зробили важливу заяву

Фінляндія не встановлювала жодних обмежень щодо своєї зброї, яку передала Україні, тож ЗСУ можуть використовувати надану зброю також на території Росії.

Україна може використовувати зброю, яку надала Фінляндія, для ударів по території Російської Федерації. Гельсінкі не встановлювали подібних заборон.

Про це сказала очільниця комітету парламенту Фінляндії з оборони Юкка Копра, пише Yle.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен заявив, що обмеження на застосування зброї встановили країни, які передали Україні системи озброєння великої дальності.

"За моїми відомостями, Фінляндія не встановлювала таких обмежень, і Україна повинна мати право застосовувати цю зброю проти військових об'єктів також на російській землі", - сказала Юкка Копра.

Питання виникло, коли майбутній командувач Силами оборони Естонії Андрус Мерило заявив, що західні країни припустилися помилки, обмеживши використання Україною зброї, дозволивши удари тільки по тимчасово окупованій території країни.

Допомога Україні від Фінляндії

Фінляндія розпочала виробництво артилерійських боєприпасів для Збройних сил України. Рішення про початок виробництва ухвалили наприкінці 2023 року.

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