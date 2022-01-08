Україна може отримати додатковий пакет військової допомоги від США: під питанням передавання ПЗРК "Стінгер"

США працюють із союзниками по НАТО над тим, щоб домовитися про постачання зенітного ракетного комплексу, що запитується владою України.
Адміністрація США підготувала додатковий пакет військової допомоги Україні та обговорює з союзниками по НАТО питання щодо постачання Києву переносного зенітного ракетного комплексу (ПЗРК — ред.) "Стінгер".
Про це повідомляє NBC News з посиланням на неназваних американських офіційних осіб.
"США працюють із союзниками по НАТО над тим, щоб домовитися про постачання запитуваного владою України "ПЗРК "Стінгер"", — йдеться у повідомленні.
Крім того, за даними ЗМІ, "адміністрація (президента США Джо – ред.) Байдена також підготувала новий пакет військової допомоги США Україні. Це доповнення до тієї допомоги, яка вже надається Києву".
"Стінгер" — американський переносний зенітно-ракетний комплекс, призначений для ураження повітряних цілей, що низько летять (літаків, вертольотів, БПЛА), крім того, забезпечує можливість обстрілу неброньованих наземних або надводних цілей. Прийнятий на озброєння у 1981 році.
Один із найпоширеніших ПЗРК, що складається на озброєнні 30 держав, а також низки національно-визвольних рухів та терористичних організацій. Кількість вироблених ракет "Стінгер" всіх моделей перевищила 70 тисяч штук.
Зважаючи на широке поширення, ракетні комплекси "Стінгер" застосовувалися в багатьох збройних конфліктах, а також разових військових акціях і терористичних актах кінця XX — початку XXI століття.
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