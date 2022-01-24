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Україна може отримати Javelin з Естонії найближчими тижнями

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Україна може отримати Javelin з Естонії найближчими тижнями

Посольство США в Україні

Таллінн також готовий передати 122-міліметрові гармати Д-30.

Вироблені у Сполучених Штатах Америки протитанкові ракетні комплекси Javelin будуть відправлені до України у найбільш стислі терміни після надання дозволу від Вашингтона. 

Про це розповів у інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії посол Естонії в Україні Каймо Кууск.

"Найближчі тижні (час відправлення – ред.). Це нормальна процедура – ми повинні були спитати дозволу і отримали його. США зробили все дуже швидко, без зайвої бюрократії. Тому в нас є ракети Javelin в Естонії, готові до відряджання в Україну. І ми говоримо про десятки, десятки, десятки і ще десятки ракет. Я не хочу називати конкретну кількість, але це насправді вражає", – розповів дипломат.

За його словами, обговорення додаткової оборонної підтримки для України у Таллінні почали торік, наприкінці жовтня та в листопаді. Підставою стало зростання напруги на україно-російському кордоні.

Якщо ескалація ростиме, ця балтійська країна готова розширювати підтримку, додав дипломат. Кууск каже, що Україна звернулася з проханням надати артилерійські боєприпаси, і це буде зроблено.

Таллінн також готовий передати 122-міліметрові гармати Д-30, але необхідний дозвіл інших держав – Німеччини як виробника і Фінляндії як попереднього власника.

"Ми відправили офіційні листи і запросили дозвіл. Це вимагає часу. Різні країни мають різні рівні координації. Я не можу прогнозувати, але сподіваюся, що відповідь буде швидкою. Чому ці гармати? Тому що вони у нас є і ми їх не використовуємо. У нас є інше озброєння, яке ми придбали у Південної Кореї. Тому у нас є гармати такі ж, що є і в Києва. І Україна попросила у нас боєприпаси для цих гармат. Боєприпаси ми теж надамо. Але ми вирішили, що можемо запропонувати ці гармати. Але, як я вже казав, є процедура, яку ми маємо пройти", – пояснює естонський дипломат.

Вже після інтерв’ю американське видання Tha Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб як Німеччини, так і Естонії повідомило, що Берлін відмовляється надати Естонії дозвіл на передачу озброєння Україні.

Нагадаємо, військову допомогу Україні зголосилися надати Іспанія, яка відправить свої військові кораблі у Чорне море, Чехія, яка надасть Україні артилерійські снаряди. Крім того, США останнім часом надали найбільшу допомогу Україні.

До того ж сотні військовослужбовців Великої Британії можуть бути відправлені до сусідніх з Україною країн Північноатлантичного альянсу, щоб діяти як стримувальний фактор для РФ.

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