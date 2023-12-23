Україна може отримати перші літаки F-16 до кінця 2023 року - ISW

Україна, швидше за все, отримає першу партію F-16 до кінця 2023 року.

Про це пише Інститут дослідження війни ISW.

Зокрема, йдеться про те, що прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте 22 грудня під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським підтвердив, що уряд Нідерландів підготує перші 18 винищувачів F-16 для доставлення в Україну.

Хоча Рютте не підтвердив терміни постачання F-16, нещодавно в стратегічному документі Міністерства оборони Естонії зазначено, що Нідерланди, Данія, Норвегія та Бельгія вже зобов’язалися пожертвувати F-16 Україні «до кінця року 2023".

Зазначимо, що раніше інформацію про передавання перших літаків F-16 підтвердив прем’єр Нідерландів Марк Рютте на своїй сторінці в "X".

Винищувачі F-16 для України

Міністр оборони Рустем Умєров зробив заяву про отримання винищувачів F-16. За його словами, Україна вже в короткостроковій перспективі отримає західні багатоцільові літаки.

Водночас раніше міністр оборони повідомив, що під час переговорів із союзниками обговорюється передавання не лише цих літаків. Зокрема, в публічному просторі відомо про обговорення постачання до України винищувачів Gripen та F-18 Hornet.

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