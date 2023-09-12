Україна може отримати ракети великої дальності, озброєні касетними бомбами від США – Reuters

За словами чотирьох американських чиновників, адміністрація Байдена близька до схвалення доставлення в Україну ракет більшого радіуса дії, наповнених касетними бомбами.

Це дасть Києву можливість завдати значної шкоди глибше на окупованій Росією території.

Про це пише Reuters.

Побачивши успіх касетних боєприпасів, доставлених 155-мм артилерійськими снарядами в останні місяці, США розглядають можливість відправлення однієї або обох армійських тактичних ракетних систем (ATACMS), які можуть літати до 190 миль (306 км), або керованої реактивної системи залпового вогню. (GMLRS) ракети з радіусом дії 45 миль, наповнені касетними бомбами, повідомили троє офіційних осіб США.

У разі схвалення будь-який варіант буде доступний для швидкого доставлення до Києва.

Зараз Україна оснащена 155-мм артилерією з максимальною дальністю стрільби 28 миль, яка несе до 48 бомб. ATACMS, що розглядається, може запускати близько 300 або більше бомб. Реактивна система GMLRS, версію якої Україна має на озброєнні вже кілька місяців, могла б розсіювати до 404 касетних боєприпасів.

У зв’язку з тим, що український натиск проти російських військ демонструє ознаки прогресу, адміністрація прагне посилити українську армію у життєво важливий момент, повідомили два джерела.

Водночас Білий дім відмовився коментувати повідомлення Reuters.

Чотири джерела повідомили, що рішення відправити ATACMS або GMLRS, або обидва, не є остаточним і може бути відхиленим. Адміністрація Байдена місяцями боролася з рішенням щодо ATACMS, побоюючись, що їх відправлення буде сприйнято як надто агресивний крок проти Росії.

ATACMS розроблені для «глибокої атаки ворожих сил другого ешелону», як йдеться на вебсайті армії США, і можуть використовуватися для атаки на командні та контрольні центри, протиповітряну оборону та логістичні об’єкти далеко за лінією фронту.

Київ неодноразово звертався до адміністрації Байдена з проханням ATACMS допомогти атакувати та порушити лінії постачання, авіабази та залізничні мережі на окупованій Росією території.

Минулого тижня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вони з державним секретарем Ентоні Блінкеном обговорювали надання США ракет великої дальності та сподіваються на позитивне рішення.

"Зараз настав час", - сказав один з офіційних осіб США, коли українські війська намагаються пробити російські лінії на південь від міста Оріхів, намагаючись розділити російські сили та поставити під загрозу їх основні лінії постачання. ATACMS або GMLRS з такими можливостями не тільки підвищать бойовий дух українців, але й завдадуть необхідного тактичного удару в бій, сказав чиновник.

За словами чотирьох американських чиновників, які побажали залишитися анонімними через делікатний характер плану, США планують включити зброю з гранатами до майбутнього розіграшу із запасів боєприпасів у США.

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Наразі Україна має лише один касетний боєприпас із США – 155-мм снаряди, про які було оголошено в липні.

Нова зброя розширить нинішні українські снаряди GMLRS із радіусом дії 45 миль, версію, яка вибухає понад 100 000 гострих осколків вольфраму, але не бомби.

Виготовлені компанією Lockheed Martin (LMT.N), ATACMS випускаються в кількох версіях, деякі з яких можуть літати вчетверо більше, ніж GMLRS, і їх використання може скинути обчислення на полі бою.

Управління скорочення запасів президента (PDA), яке дозволяє адміністрації брати зі запасів США та відправляти в Україну, виявилося найшвидшим способом – днями чи тижнями – доставити озброєння в Україну.

У проміжний період – перед прибуттям ATACMS – необхідні оновлення програмного забезпечення можуть бути виконані на пускових установках, включаючи M270 і високомобільні артилерійські ракетні системи (HIMARS), які Київ використовує на полі бою, повідомили двоє офіційних осіб.

Президент Джо Байден може зрештою прийняти рішення проти або відкласти рішення щодо передачі.

Касетні боєприпаси заборонені понад 100 країнами. Росія, Україна та США не підписали Конвенцію про касетні боєприпаси, яка забороняє виробництво, накопичення, використання та передачу зброї.

Зазвичай вони випускають велику кількість менших бомб, які можуть вбивати без розбору на великій території. Ті, які не вибухають, становлять небезпеку протягом десятиліть після закінчення конфлікту.

Вашингтон виділив понад 40 мільярдів доларів військової допомоги Києву після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення 24 лютого 2022 року.

Нагадаємо, раніше йшлося про те, що президент США Джо Байден наближається до рішення про передавання Україні ракет великої дальності. Про це писало видання Financial Times із посиланням на високопосадовця в адміністрації Байдена.

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