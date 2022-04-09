Йдеться про тижні: віцепрем’єрка повідомила, коли Україна може отримати статус кандитата на членство в ЄС

Йдеться про тижні: віцепрем’єрка повідомила, коли Україна може отримати статус кандитата на членство в ЄС

Україна вже отримала опитувальник, заповнення якого є необхідним кроком на шляху набуття статусу кандидата в Євросоюзі.

Україна може набути статусу кандидата на вступ до ЄС вже в червні 2022 року.

Про це заявила віцепрем'єрка України з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

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За її словами, набуття членства в ЄС відкриє для України нові фінансові можливості для відновлення та розвитку. Віцепрем'єрка нагадала, що напередодні президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вручила українському президенту Володимиру Зеленському опитувальник, який потрібно заповнити, аби набути статус кандидата в ЄС.

"Передаючи опитувальник, високопосадовиця зауважила, що цей процес зазвичай триває роками, але у випадку України йдеться про тижні. Сподіваємося, що у червні цього року на саміті лідерів ЄС Україна набуде статусу кандидата на членство, і цей процес відкриє для нас нові політичні горизонти, але насамперед – фінансові можливості для відновлення та розвитку", - написала вона у Facebook.

А у Twitter вона додала: "Це частина нашого відновлення та перемоги над російським агресором, який хоче переломити демократичний курс України ".

Віцепрем'єрка наголосила, що сама Європейська комісія підтверджує, що велику частину роботи, яку країни проходять роками, Україна вже зробила.

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