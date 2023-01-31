Україна може отримати від Норвегії Leopard 2 наприкінці березня - ЗМІ

Норвегія доправить певну частину своїх танків Leopard 2 в Україну якомога скоріше.

Про це заявив міністр оборони Норвегії Бйорн Арілд Грам, - пише France24.

"Норвегія відправить частину свого парку бойових танків Leopard 2 німецького виробництва в Україну якнайшвидше, що означає, можливо, наприкінці березня", - читаємо у повідомленні.

Зазначимо, що Норвегія була серед європейських країн, що пообіцяли поставити танки, яких просила Україна для боротьби проти російських загарбників, після того, як Німеччина дала на це свою згоду.

Додамо, що ця країна має в своєму арсеналі 36 танків Leopard 2, але досі невідомо, скільки саме Норвегія надасть Україні.

"Ми ще не визначилися з кількістю", - резюмував Бйорн Арілд Грам.

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Постачання танків до України

Нагадаємо, міністр оборони ФРН Борис Пісторіус зазначив, що танки Leopard 2 з Німеччини можуть бути доправлені до України приблизно за три місяці.

Також Україна отримає 31 американський важкий танк Abrams.

Польща готова відправити в Україну власні танки Leopard 2. Португалія заявила, що може надати чотири Leopard 2.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що передані Україні 14 танків Challenger 2 прибудуть на передову до літа.

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