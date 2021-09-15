Україна може отримати від США систему "Залізний купол" - Офіс президента

Поправку щодо передавання систем ППО до проєкту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін.

Україна може отримати від Сполучених Штатів Америки нові системи протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome ("Залізний купол").

Інформацію підтвердив Офіс президента України, зазначивши, що це стало можливо завдяки домовленостям, які були досягнуті під час візиту президента Володимира Зеленського до США.

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"Відповідну поправку до проєкту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США, повідомляє видання Politico. Згідно з поправкою, Міністерство оборони США має подати до Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу або передачі таких систем Україні", – написали на сайті Офісу президента.

В драфті закону Палати представників США уже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні в розмірі 275 млн дол., яка не включає передачу систем ППО. Поправка, яка передбачає підтримку української системи протиракетної оборони, добре вписалася у законодавчу ініціативу щодо збільшення допомоги Україні в галузі безпеки на 2022 рік.

Система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності.

Зазначимо, про передавання Україні двох батарей системи протиракетної оборони "Залізний купол" писало також американське видання Politico.

Нагадаємо, на екваторі свого президентства Володимир Зеленський нарешті зустрівся з Джо Байденом. Ба більше, український президент став другим європейським лідером, після Ангели Меркель, якого запросили до Білого дому. Переговори тривали дві години замість запланованих 45 хвилин. Для порівняння, зустріч Байдена з новим прем’єром Ізраїлю Нафталі Беннетом тривала 40 хвилин, що в умовах афганської кризи Тель-Авів назвав справжнім успіхом.

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