Україна може отримати запрошення в НАТО з окупованими територіями — Зеленський

Український президент вважає, що реально закінчити війну можна лише тоді, коли Україна отримає НАТО.

Запрошення в НАТО повинно стосуватися всієї території України в її міжнародно визнаних кордонах, але дії Альянсу можуть поширюватися лише на ту частину України, яку вона контролює, з майбутнім розширенням.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBN.

При цьому він зазначив, що Україна розуміє, що не може стати членом НАТО, поки триває повномасштабна війна.

“Україна не хоче втягувати військових інших країн у цю війну”, - наголосив Зеленський.

Водночас український президент додав, що реально закінчити війну можна лише тоді, коли Україна отримає НАТО.

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"Окрім НАТО не існує глобальної парасольки безпеки. Коли ми говоримо про модель, коли ніхто не може прийти на твою землю, в твій дім зі зброєю, то ми говоримо про єдину модель, яка сьогодні є, принаймні серед країн НАТО. Ми бачимо, що вони не в війні. Слава богу, що у них немає війни, але ми у війні. І тому ми віримо в ці гарантії безпеки — парасольку НАТО", - сказав він.

Саме тому, за словами Зеленського, Україна очікує на запрошення в НАТО, яке повинно надійти для усієї території у міжнародно визнаних кордонах, оскільки це відповідає Конституції та міжнародному праву.

“Запрошення дається всій території України в міжнародно визнаних кордонах, а ось дії Альянсу можуть [поширюватись] на ту частину, яку Україна буде контролювати, яку контролює, з майбутнім розширенням. Запрошення в НАТО — це чесна відповідь, чи буде Україна у майбутньому в НАТО. Це перший крок, який дає чіткий сигнал Путіну чи будь-якому агресору в майбутньому”, - пояснив український президент.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський планує поставити питання щодо запрошення України до НАТО під час засідання новоствореної контактної групи, яка працюватиме над завершенням війни.

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