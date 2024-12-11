Україна може отримати запрошення в НАТО з окупованими територіями — Зеленський

Український президент вважає, що реально закінчити війну можна лише тоді, коли Україна отримає НАТО.
Запрошення в НАТО повинно стосуватися всієї території України в її міжнародно визнаних кордонах, але дії Альянсу можуть поширюватися лише на ту частину України, яку вона контролює, з майбутнім розширенням.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю CBN.
При цьому він зазначив, що Україна розуміє, що не може стати членом НАТО, поки триває повномасштабна війна.
“Україна не хоче втягувати військових інших країн у цю війну”, - наголосив Зеленський.
Водночас український президент додав, що реально закінчити війну можна лише тоді, коли Україна отримає НАТО.
"Окрім НАТО не існує глобальної парасольки безпеки. Коли ми говоримо про модель, коли ніхто не може прийти на твою землю, в твій дім зі зброєю, то ми говоримо про єдину модель, яка сьогодні є, принаймні серед країн НАТО. Ми бачимо, що вони не в війні. Слава богу, що у них немає війни, але ми у війні. І тому ми віримо в ці гарантії безпеки — парасольку НАТО", - сказав він.
Саме тому, за словами Зеленського, Україна очікує на запрошення в НАТО, яке повинно надійти для усієї території у міжнародно визнаних кордонах, оскільки це відповідає Конституції та міжнародному праву.
“Запрошення дається всій території України в міжнародно визнаних кордонах, а ось дії Альянсу можуть [поширюватись] на ту частину, яку Україна буде контролювати, яку контролює, з майбутнім розширенням. Запрошення в НАТО — це чесна відповідь, чи буде Україна у майбутньому в НАТО. Це перший крок, який дає чіткий сигнал Путіну чи будь-якому агресору в майбутньому”, - пояснив український президент.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський планує поставити питання щодо запрошення України до НАТО під час засідання новоствореної контактної групи, яка працюватиме над завершенням війни.
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