"Україна може перемогти, Україна переможе": британська прем'єрка вкотре заявила про підтримку

Британська прем'єр-мінстерка Ліз Трасс заявила, що у війні з Росією український народ бореться за демократію у світі.

За її словами, "Україна може перемогти, Україна має перемогти, і Україна переможе" у визвольній війні проти окупантів.

Про це Трасс заявила на конференції Консервативної партії.

"Хоробрий український народ бореться не лише за свою безпеку, а й за спільну безпеку. Це битва за свободу та демократію у світі", - сказала вона.

Очільниця уряду Британії наголосила, що путінська спроба анексії захоплених територій України – лише "остання дія в його кампанії з підриву демократії та порушення міжнародних законів". Вона додала: ніхто в демократичному світі не погодиться з такими діями Кремля.

Крім того, Трасс закинула деяким політикам, що "пропонують сплатити життям українців за ілюзію миру", але цьому наративу ніхто не піддасться. "Ми стоятимемо з нашими українськими друзями стільки, скільки буде потрібно", - зауважила вона.

Прем'єрка зауважила, що президент Зеленський та українськи народ з вдячністю "вітають солідарність" Великої Британії та союзників у цій війні проти загарбників із РФ. Йдеться про військову, економічну та політичну підтримку.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Великої Британії Джеймса Клеверлі заявив, що його країна до останнього підтримуватиме українців у війні, яку розпочала Росія. За його словами, Лондон буде з Україною доки війна не буде виграна українським народом.

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