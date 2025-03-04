Україна може перетворитися на руїни: The Economist оцінив наслідки припинення допомоги від США

Сполучені Штати Америки призупинили всю військову допомогу Україні. В Києві це викликає занепокоєння. Адже, зокрема через заморожування постачання ракет Patriot багато міст можуть зазнати серйозних руйнувань.

Про це йдеться у матеріалі The Economist.

"Ніхто не хоче вірити в найгірший сценарій. Втім, є занепокоєння, що деякі елементи буде просто неможливо замінити", — розповіло The Economist джерело, близьке до військового керівництва.

Основне американське обладнання містить ракети для ППО Patriot. Крім того, незрозуміло, чи припинить Вашингтон іншу життєво важливу допомогу, таку як доступ до супутників Starlink і обмін розвідданими про цілі в глибині Росії. Автори статті пишуть, що припинення постачання Patriot може призвести до масштабних руйнувань по всій Україні, подібних до Харкова, а також до значних втрат серед військових.

"Припинення постачання Patriot призвело б до того, що Україна зазнає такого руйнування, як у прифронтових містах, як Харків, де, зазвичай, надто небезпечно розгортати дорогі системи", — йдеться у статті.

Українські військові знають, що буде, коли вичерпається потік американської зброї. Наприкінці 2023-го Дональд Трамп доручив республіканцям у Конгресі відкласти ухвалення наступного пакету військової допомоги. Дефіцит снарядів тривав протягом шести місяців. Старший лейтенант Назарій Кішак — один із бійців, які бачили те, що лишилося на передовій. У Бахмуті росіяни використали артилерійську перевагу 10:1, щоб убити найкращих українських офіцерів і повністю знищити місто. За його словами, багато українців втратили життя без потреби.

Не меншою загрозливою є втрата американських бойових машин Bradley. Припинення використання ракет GMLRS з GPS-наведенням дасть Росії набагато більшу свободу маневру за десятки кілометрів за лінією фронту. Лейтенант Кішак каже, що наказ про зупинення постачання такої зброї просто призведе до "більшої кількості Бахмутів" і більшої кількості загиблих українців.

Найважливішою з усіх є американська розвідка, яка надається через угоди НАТО . Саме це дозволяє Збройним силам країни бачити різні загрози: російські літаки, коли вони збираються завдати удару; російські війська під час підготовки до нових вторгнень; потік російської, іранської та північнокорейської зброї; склади, логістика та оперативні центри російської військової машини. Це дозволяє Україні в режимі реального часу направляти ракети та безпілотники на цілі всередині Росії. Українські безпілотники бачать на невеликій відстані за нинішніми лініями фронту. Але американські очі дозволяють їм бачити глибоко.

Нагадаємо, стало відомо, що президент США Дональд Трамп призупинив усю військову допомогу Україні. За словами інформованих джерел, сталося це після публічної суперечки між президентом Дональдом Трампом і президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня в Овальному кабінеті.

Читайте також:

Армія ворога зносить усе на своєму шляху! Правда про Бахмут та Часів Яр від бійця з передової!