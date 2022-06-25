Україна може посилити захист кордону з Росією та Білоруссю: до Ради внесли законопроєкт

Україна може посилити захист кордону з Росією та Білоруссю: до Ради внесли законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрований законопроект, який пропонує посилити кордон України з Росією та Білоруссю.

Зокрема, автори документа планують виділити вздовж кордону з Росією та Білоруссю більшу частку земель для облаштування засобів захисту та оборони, серед яких і мінні поля.

Про це йдеться у тексті законопроєкту на сайті парламенту.

Так, пропонується в межах двокілометрової зони вздовж держкордону з Росією і Білоруссю заборонити вільний в’їзд, перебування, проживання, пересування людей і провадження будь-яких інших робіт, не пов’язаних з обороною чи охороною кордону.

Також читайте Можуть зайти ворожі ДРГ: у воєнній розвідці України повідомили про загрозу з території Білорусі

Документ також повинен закріпити на законодавчому рівні комплекс заходів з прикриття держкордону на загрозливих ділянках у разі реальних загроз нападу на Україну або збройної агресії. Фактично цей комплекс вже існує.

Автори законопроєкту пропонують усунути перепони для інженерного облаштування інфраструктури кордону на землях природно-заповідного фонду.

Серед пропозицій – спрощення процедури примусового видворення з України нелегальних мігрантів, затриманих за незаконне перетинання кордону чи інші грубі порушення закону.

Нагадаємо, 16 червня секретар РНБО Олексій Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський доручив перевірити у чотирьох областях України готовність до вторгнення з Білорусі.

24 червня українська розвідка повідомила, що Росія планує підрив житлових будинків у білоруському Мозирі, щоб втягнути країну у війну проти України.

Білоруси застрягнуть в болотах і не перейдуть річки - голова Рівненської ОВА про загрози від Лукашенка

Читайте також: