Україна може призупинити безвіз для громадян Ізраїлю у відповідь на "ноу-хау" цієї країни

Україна може призупинити безвіз для громадян Ізраїлю у відповідь на "ноу-хау" цієї країни

На сьогодні Україна розглядає можливість призупинення безвізового режиму для громадян Ізраїлю у відповідь на таке ж рішення цієї держави, яке вона ухвалила на початку повномасштабної війни Росії.

Крім того, Ізраїль більше не розглядає запрошення українців на лікування, хоча громадян Росії впускають без перешкод.

Про це посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук розповів в інтерв’ю виданню "Детали".

Він також повідомив, що попри те, що термін перебування українців в Ізраїлі продовжили на місяць, там скоротили список родичів, які мають право приїхати до ізраїльських громадян.

"Це ізраїльське ноу-хау: жодна країна в світі не додумалася вводити візи з українцями після 24 лютого. А Канада і Ірландія, навпаки, в односторонньому порядку відмовилися від віз", ­– розповів Корнійчук.

За його даними, останнім часом фіксується серйозний відтік українців з Ізраїлю. Так, лише за минулий місяцькраїну залишили понад 5 тис. осіб.

"І добре б вони стосувалися всіх залучених у війну! Але громадяни Росії в Ізраїль в'їжджають без обмежень, громадяни Білорусі – теж, а громадянам України придумали електронні візи. Ані я, ані моє керівництво не можемо не сприймати це болісно. У моєму МЗС і в Офісі президента України мені кажуть: таке – неприйнятно. Ми зараз розмірковуємо, чи не призупинити нам у відповідь безвізовий режим для ізраїльтян. Зараз це буде невідчутно, але до Рош ха-Шана ізраїльський уряд це відчує", – зауважив український дипломат.

Нагадаємо, в березні Ізраїль запровадив електронні дозволи на в'їзд для українців, призупинивши безвізовий режим.