Україна може розраховувати на нас у побудові миру - Макрон про участь Франції

Україна може розраховувати на допомогу Франції у встановленні справедливого миру.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час спільної з українським лідером Володимиром Зеленським пресконференції у Парижі, - пише Укрінформ.

“Україна може розраховувати на нас у побудові миру. Запропонований вами план - основа для дискусій на шляху, що має привести нас до міжнародної мирної конференції”, - зауважив Макрон.

Він підкреслив, що що майбутній мир має принести Україні та її народу справедливість і уможливить створення безпечного простору для всіх.

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський 8 лютого прибув із візитом до Парижа, де український лідер має зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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Нагадаємо, що 8 лютого 2023 року президент Володимир Зеленський з офіційним візитом відвідав Велику Британію. Він закликав надати Україні сучасні винищувачі та створити "коаліцію літаків". Зеленський наперед подякував Великій Британії за "потужні літаки".

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