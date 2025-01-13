Україна має шанс на вступ до НАТО, але є умови: експерт розповів які

Дізнайтеся, як підтримка союзників може допомогти Україні стати частиною НАТО. Експерт пояснює, чому вступ України до Альянсу можливий за рішучості партнерів та як це зміцнить безпеку держави.

Старший науковий співробітник Інституту Гудзона вважає, що Україна може приєднатися до НАТО, якщо союзники виявлять сміливість.

Про це він повідомив Politico.

Очевидно, що новообраний президент США Дональд Трамп прагне покласти край війні Росії проти України, але залишається невизначеним, як саме він планує досягти цього справедливим способом, який призведе до стійкого миру.

Надання Києву зброї та ресурсів для відновлення контролю над міжнародно визнаними кордонами 1991 року було б оптимальним підходом. Однак через невизначену політику Вашингтона США надавали Україні допомогу, достатню лише для виживання, але не для перемоги.

Україна має бути впевнена, що будь-яке мирне врегулювання війни буде справедливим і гарантуватиме її безпеку від майбутніх атак Росії. Важливим кроком для забезпечення стабільного миру є членство України в НАТО. Це не лише слугуватиме потужним стримувальним фактором для Росії, але й дозволить НАТО розподілити навантаження серед своїх членів.

Для того, щоб Україна могла приєднатися до Альянсу, навіть якщо частина її території залишиться під російською окупацією, треба вжити трьох ключових кроків: офіційно відмовитися від застосування сили для повернення територій, запросити до НАТО всю міжнародно визнану територію, а також внести зміни до статті 6 Північноатлантичного договору для врахування окупованих територій України. Таким чином, вступ до НАТО може стати найкращим варіантом для забезпечення тривалого миру в Східній Європі.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, який напередодні, 8 січня, припустив, що сьогоднішня зустріч Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" може стати останньою, змінив свою думку. Він висловив сподівання, що зустрічі у форматі "Рамштайн" відбуватимуться і після зміни адміністрації США.

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