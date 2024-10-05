Україна може стати членом НАТО навіть з окупованими територіями — Столтенберг

Ексголова НАТО впевнений, що окупація частини українських територій не стане на заваду вступу по Північноатлантичного Альянсу.

Україна цілком реально може стати членом НАТО, попри те, що деякі території залишаться окупованими російськими загарбниками.

Про це заявив колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, інформує Financial Times.

Він заявив, що у цьому випадку можна знайти способи які розвʼяжуть проблему застосування статті про колективну безпеку щодо України.

"Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", - навів він приклад.

Крім того, Столтенберг згадав, що колись у НАТО перервала лише Західна Німеччина, але вона зажди розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини.

"У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину. Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", - додав колишній генсек.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що новий очільник НАТО Марк Рютте впевнений, що Україна зараз близька до членства в НАТО, як ніколи раніше.

Крім того, ми раніше інформували, що у ЗМІ знову заговорили про бажання деяких країн НАТО відправити своїх військових до України.

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