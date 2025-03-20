Україна може стати членом ЄС до 2030 року: президент Литви назвав умову

Україна може випередити країни Західних Балкан у вступі до Євросоюзу.

Президент Литви Гітанас Науседа висловив думку, що Україна може стати членом Євросоюзу до 2030 року, якщо встигне виконати всі вимоги блоку.

Про це Науседа заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Президент Литви зауважив, що часові межі вступу України до ЄС залежать від "бажання та відданості" Києва.

"Я думаю, якщо Україна зможе завершити цей процес цього року, а Західні Балкани пізніше, тоді все можливо. Це залежить від бажання та відданості. І я бачу, що відданість наших українських друзів дуже висока. Те саме стосується країн Західних Балкан. Але побачимо, чим все закінчиться в Україні", – висловився литовський лідер.

Нагадаємо, віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністерка юстиції Ольга Стефанішина заявила, що Україна буде членом ЄС 2030 року. За словами посадовиці, це фактично вже ухвалене рішення.